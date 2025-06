Svastiche a Summonte | deturpato il centro sociale di Embriciera

A Summonte, un gesto ignobile ha deturpato il cuore della comunità: il centro sociale di Embriciera, simbolo di coesione e cultura, è stato vandalizzato. Ignoti hanno imbrattato e danneggiato anche il prezioso mosaico di Felice Nittolo, suscitando sdegno e preoccupazione tra cittadini e amministratori. Il sindaco Ivo Capone condanna fermamente l’atto e invita tutti a preservare il patrimonio comune, perché la bellezza e l’identità si difendono con il rispetto condiviso.

Sdegno e preoccupazione a Summonte per l'atto vandalico che ha colpito il centro sociale di Embriciera. Ignoti hanno imbrattato l'edificio con scritte e disegni offensivi, arrivando perfino a danneggiare il prezioso mosaico dell'artista Felice Nittolo in Piazza della Dama, ritenuto un simbolo di identità e bellezza per l'intera cittadinanza. A condannare con forza l'accaduto è stato il sindaco Ivo Capone, che in una nota ha espresso "Ferma condanna per un gesto che nulla ha a che vedere con lo spirito di una comunità civile e rispettosa". "Pur volendo interpretarlo come una bravata adolescenziale – ha dichiarato il primo cittadino – non possiamo e non dobbiamo minimizzarne la gravità.