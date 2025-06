Suzuki V-Strom Day 2025 | con la 800 DE sulle salite del Giro d' Italia

Immagina di attraversare le suggestive salite del Giro d’Italia 2025 a bordo di una Suzuki V-Strom 800 DE, circondato da 130 appassionati in sella alla stessa impresa. Un’esperienza esclusiva che ti permette di vivere l’emozione della Corsa Rosa da protagonista, transitando sotto il traguardo poche ore prima dei ciclisti. Noi ci siamo aggregati a questa carovana di avventure, condividendo una giornata indimenticabile di passione, libertà e adrenalina.

