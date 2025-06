Suv in viaggio sulla Palermo-Trapani imbottito di droga maxi sequestro | arrestato bracciante agricolo

Un viaggio apparentemente tranquillo lungo la Palermo-Trapani si trasforma in un gigante sequestro di droga: 26 chili di stupefacenti sequestrati e un giovane bracciante arrestato. Questo maxi blitz mette in luce le complesse dinamiche del narcotraffico nelle nostre strade, rivelando quanto sia fondamentale il costante impegno delle forze dell’ordine nel combattere questa piaga. La lotta contro il traffico di droga continua senza sosta, per garantire sicurezza e legalità .

A Trapani, un giovane è stato arrestato per traffico di droga. Sequestrati 26 chili di stupefacenti destinati alle piazze di spaccio.

