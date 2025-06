suona la campanella palloncini dj e magliette una festa tra i banchi con l incubo maturità

hanno lasciato i banchi alle spalle, tra risate fragorose e palloncini colorati, pronti a vivere l’ultima giornata di scuola con un mix di emozioni. La festa si è trasformata in un vero e proprio tripudio di allegria, tra DJ, magliette personalizzate e ricordi indelebili. Tuttavia, tra i festeggiamenti, si percepisce già l’ombra dell’incubo maturità che incombe. Ora, tra un sorriso e un arrivederci, è tempo di affrontare il grande esame con la stessa energia della festa.

Ultimo giorno di scuola, tra sorrisi, un po’ di commozione e già l’ansia per l’esame di maturità. Nella mattinata di ieri gruppi di studenti, dopo poche ore nelle aule, si sono riversati nelle strade, piazze e parchi per festeggiare la fine dell’anno scolastico 2024-2025. In ogni angolo della città si sono radunati alunni per scambiarsi gli ultimi saluti e festeggiare l’ultimo giorno dell’anno scolastico. Nel piazzale Medaglie d’Oro molti si sono trovati lungo le scale seduti a parlare scherzare, altri sulle panchine dei parchi, tutti a pensare all’esame di maturità, altri più semplicemente alle vacanze estive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it