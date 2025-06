Summer Days Alle Papesse arriva l’estate

Estate, divertimento e scoperta si uniscono nei Summer Days alle Papesse, l’evento ideale per bambini e adulti che desiderano vivere la stagione in modo coinvolgente e istruttivo. Dal 16 giugno, venti pomeriggi ricchi di laboratori multilingue, letture, passeggiate e tanto altro trasformeranno il Palazzo delle Papesse in un vero e proprio cuore pulsante di creatività e socialità. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile tra arte, gioco e scoperta!

Disegni, narrativa, lettura, passeggiate, gioco, viaggio e scoperta saranno le parole d’ordine dei Summer Days, che da lunedì 16 prenderanno il via al Palazzo delle Papesse. Venti pomeriggi con laboratori multilingue per bambini dai 6 ai 12 anni, cui nei prossimi mesi si aggiungeranno iniziative anche per gli adulti tra visite guidate, aperitivi e musica. Insomma, Palazzo delle Papesse ha pensato come animare l’estate, offrendo tante occasioni per scoprire la mostra dedicata al creatore di Corto Maltese, con iniziative adatte a tutte le età. I Summer Days si svolgeranno fino al 29 e riprenderanno dal 7 fino al 27 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Summer Days. Alle Papesse arriva l’estate

In questa notizia si parla di: Papesse Summer Days Estate

Summer Days. Alle Papesse arriva l’estate - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Come scrive msn.com

Un’estate da vivere al Palazzo delle Papesse - SIENA. Palazzo delle Papesse ha pensato come animare l’estate, offrendo tante occasioni per scoprire la mostra “Hugo Pratt. Geografie immaginarie” Dal 16 giugno al via i “Summer Days”: 20 pomeriggi co ... Secondo ilcittadinoonline.it

Hugo Pratt, iniziative per i bambini al Palazzo delle Papesse - Palazzo delle Papesse ha pensato come animare l’estate, offrendo tante occasioni per scoprire la mostra “Hugo Pratt. Geografie immaginarie” ... Come scrive msn.com

La Papessa