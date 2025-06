Sul Lago d' Orta torna l' appuntamento con il Pizza Festival

Preparatevi a vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile: dal 13 al 15 giugno, il Lago d’Orta si trasforma nel cuore pulsante del Pizza Festival, dove i più grandi pizzaioli d’Italia vi delizieranno con autentiche specialità napoletane e irresistibili varianti. Un’occasione imperdibile per assaporare la vera passione italiana per la pizza in un’atmosfera suggestiva. Non mancate a questo viaggio tra gusto e tradizione, perché qui il sapore è protagonista assoluto!

Dal 13 al 15 giugno sul Lago d'Orta torna il Pizza Festival. L'appuntamento con i migliori pizzaioli d'Italia è a Omegna, in viale Garibaldi, nell'area del monumento ai caduti. Per tre giorni sarà possibile gustare la vera pizza napoletana, oltre alla pizza fritta, panuozzi, calzoni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sul Lago d'Orta torna l'appuntamento con il Pizza Festival

