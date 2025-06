Sueli morta per salvarsi dall’inferno di fuoco | il compagno Michael accusato di omicidio contestata l’aggravante della crudeltà

In un dramma che ha sconvolto Milano, Sueli Leal Barbosa ha perso la vita nel tentativo di salvarsi dall'inferno di fuoco che avvolgeva il suo appartamento. La tragica vicenda si fa ancora più inquietante con l'accusa di omicidio aggravato per il suo compagno, Michael Pereira, ora in custodia cautelare. Un caso che solleva profonde domande sulla violenza e la fuga dalla disperazione, lasciando tutti a chiedersi: cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Milano, 7 giugno 2025 – La pm di Milano Maura Ripamonti ha inoltrato stamani alla gip Anna Calabi la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Michael Pereira, il 45enne accusato dell'omicidio della compagna Sueli Leal Barbosa, morta precipitando dal quarto piano nella notte tra il 4 e il 5 giugno, nel disperato tentativo di fuggire dalla trappola di fiamme del suo appartamento in viale Abruzzi 64, a Milano. Oltre all' aggravante del rapporto di convivenza, all'uomo viene contestata anche quella della " crudeltà ", per un delitto in cui, peraltro, ci sarebbe stato anche "un minimo di pianificazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sueli morta per salvarsi dall’inferno di fuoco: il compagno Michael accusato di omicidio, contestata l’aggravante della crudeltà

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sueli Morta Accusato Omicidio

Sueli Barbosa, chi era la donna morta nell'incendio e cosa non torna: la porta chiusa dall'esterno, la lite col marito, il figlio salvo per miracolo - Il tragico incendio di Milano ha lasciato molti interrogativi, tra cui il mistero sulla morte di Sueli Barbosa.

atroce morte di Sueli Leal Barbosa sconvolge Milano. Arrestato il compagno Michael Pereira: avrebbe chiuso la donna in casa e appiccato il fuoco. Si indaga sulla premeditazione. #omicidio #Milano #femminicidio Partecipa alla discussione

Milano, fermato e indagato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno brasiliano della 48enne Sueli Leal Barbosa, la quale si è gettata dal quarto piano per fuggire dall’incendio del suo appartamento con porta dell’abitazione chiusa dall Partecipa alla discussione

Sueli morta per salvarsi dall’inferno di fuoco: il compagno Michael accusato di omicidio, contestata l’aggravante della crudeltà - La pm di Milano ha inoltrato la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il 45enne accusato della morte della donna che si è lanciata dal quarto piano nel disperato tent ... Lo riporta ilgiorno.it

Morta per salvarsi da rogo a Milano, pm chiede il carcere - La pm di Milano Maura Ripamonti ha inoltrato stamani alla gip Anna Calabi la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Micahel Pereira, il 45enne accusato dell'omicidio d ... ansa.it scrive

Morta per salvarsi dal rogo, il Pm: “Omicidio crudele e pianificato” - Non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza" e ha aggiustato mano a mano "la sua versione" con una serie di "menzogne": dall'orario "di uscita" dall'abitazione, "all'assenza d ... Si legge su msn.com

Sueli, fermato il compagno per incendio doloso e omicidio volontario aggravato - Ore 14 del 06/06/25