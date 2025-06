Sueli Barbosa morta per sfuggire al rogo lanciandosi nel vuoto | per la pm fu omicidio ragionato e preparato da Michael Pereira

Una tragedia che scuote Milano: Sueli Barbosa, nel tentativo di sfuggire al rogo, si è lanciata nel vuoto perdendo la vita. La versione ufficiale di Michael Pereira sull’incidente appare poco convincente e smentita dalle indagini, lasciando spazio a dubbi e inquietudini su chi abbia davvero causato quella drammatica scena. Una vicenda che richiede chiarezza e giustizia, perché ogni vita merita rispetto e verità.

La versione raccontata da Michael Pereira sull’ esplosione accidentale del rogo nell’appartamento di viale Abruzzi 64 a Milano a causa di un mozzicone di sigaretta gettato sul tappeto appare « del tutto implausibile e scientificamente priva di fondamento », come emerge anche dai rilievi eseguiti dal Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco. È quanto osserva la pm di Milano Maura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sueli Barbosa morta per sfuggire al rogo lanciandosi nel vuoto: per la pm fu omicidio “ragionato e preparato” da Michael Pereira

