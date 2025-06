Sudan epidemia di colera con oltre mille casi al giorno | manca l’acqua pulita

L’emergenza in Sudan sta peggiorando rapidamente: con oltre 1.000 nuovi casi di colera al giorno, la crisi sanitaria si aggrava mentre la guerra continua a devastare il Paese. La mancanza di acqua pulita e un sistema igienico compromesso alimentano la diffusione dell’epidemia, mettendo a rischio la vita di migliaia di persone, soprattutto nei quartieri di Khartoum. È il momento di agire con decisione per salvare vite e ricostruire un futuro di speranza.

Un' epidemia di colera in rapida diffusione ha colpito il Sudan con oltre 1.000 casi al giorno segnalati dalle autorità nella capitale del Paese, devastato dalla guerra. L'epidemia è concentrata intorno alla capitale, Khartoum, e si è diffusa man mano che molti sudanesi fuggiti dalla guerra tornano a casa. I residenti spesso riescono a trovare solo acqua sporca – che è un pericoloso canale per la malattia – poiché gran parte del sistema igienico-sanitario è crollato a causa della guerra civile. Secondo Nicolas Jean, capo della missione di Medici Senza Frontiere in Sudan, Khartoum sta superando i 1.

In questa notizia si parla di: Epidemia Sudan Colera Oltre

