Sucic Inter nasce la squadra di Chivu che si affiderà subito al nuovo arrivato a centrocampo | dal modulo alla valorizzazione dei giovani

L’Inter di Chivu prende forma, puntando su un nuovo stile di gioco incentrato sulla valorizzazione dei giovani e sull’affidamento immediato al talento croato a centrocampo. Con Petar Sucic, primo acquisto ufficiale, la squadra si prepara a stupire, combinando esperienza e freschezza. Dopo l’incontro con i vertici societari, si delineano le strategie per una stagione ambiziosa. Le idee sono chiare: ora, il campo aspetta di essere conquistato.

Sucic Inter, nasce la squadra di Chivu che si affiderà subito al croato a centrocampo: dal modulo alla valorizzazione dei giovani. Tutte le idee. Nasce l'Inter di Chivu, che avrà tra le nuove risorse dalle quali attingere anche Petar Sucic, ufficializzato pochi giorni fa come il primo acquisto operato dal calciomercato Inter. Dopo la cena di giovedì con Marotta, Ausilio e Baccin, primo momento di confronto informale per impostare il nuovo corso nerazzurro, Cristian Chivu è entrato ufficialmente nel vivo della sua avventura da allenatore dell'Inter. Venerdì è stata una giornata intensa: il tecnico rumeno ha varcato le porte della sede in viale della Liberazione al mattino ed è uscito solo nel tardo pomeriggio, interrompendo i lavori soltanto per una breve pausa pranzo.

