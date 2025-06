Successo per il beach sprint a Pesaro | studenti in gara sulla spiaggia

Un’entusiasmante mattinata di sport ha preso vita sulla spiaggia libera di Viale Trieste, dove studenti di Pesaro hanno protagonizzato il successo del beach sprint. La competizione, ultima tappa di un progetto di avviamento al canottaggio, ha visto coinvolti studenti del Liceo Mamiani, dell’Istituto Marconi e della Nuova Scuola, unendo divertimento, impegno e passione per un evento che ha animato tutta la comunità locale. Un esempio di come lo sport possa unire e ispirare i giovani...

Entusiasmo e partecipazione per la mattinata di sport che ha animato la spiaggia libera di viale Trieste, dove si è svolta una gara promozionale di beach sprint che ha coinvolto gli studenti del Liceo Mamiani, dell’Istituto Marconi e della Nuova Scuola. L’iniziativa era il momento conclusivo di un progetto di avviamento al canottaggio, promosso dalla Società Canottieri Pesaro in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e realizzato col patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e del Comune di Pesaro. Sostenuti dal tifo caloroso di insegnanti, genitori e curiosi, i ragazzi si sono sfidati in prove dinamiche e spettacolari lungo il litorale, cimentandosi nel beach sprint: una variante del canottaggio, che unisce voga e corsa: "Lo sport è un linguaggio universale che unisce, coinvolge e fa crescere e il beach sprint si presta ad avvicinare i giovani a questa disciplina - dice Fabio Giustiniani, presidente della Canottieri Pesaro -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo per il beach sprint a Pesaro: studenti in gara sulla spiaggia

