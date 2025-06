Sua maestà il cioccolato È il giorno Family Day | porte aperte ai golosi

Preparati a lasciarti sedurre dalla magia del cioccolato! Il Family Day 2025, organizzato da Irca Group, apre le porte a golosi di ogni età per un’esperienza indimenticabile tra assaggi, laboratori e creazioni dolciarie. Un’occasione unica per scoprire i segreti di questa prelibatezza e vivere momenti di allegria in famiglia. Non perdere questa festa irresistibile: il piacere del cioccolato ti aspetta dalle 10 alle 17!

Una giornata alla scoperta del cioccolato oggi dalle 10 alle 17. Si tratta del Family Day 2025 organizzato da Irca Group, storica realtà del settore dolciario. L’appuntamento è una tradizione ed è ricco di proposte per coinvolgere i visitatori di tutte le età, con laboratori, dimostrazioni, degustazioni e attività per tutte le età. I più piccoli potranno indossare il grembiule da chef e creare dolci capolavori da portare a casa, mentre gli adulti scopriranno le ultime novità firmate dai Corporate Chef, il tutto con un occhio attento alla sostenibilità e alla lotta contro lo spreco alimentare. Protagonista della giornata sarà anche Domori Professional, nuovo fiore all’occhiello del Gruppo, simbolo del cioccolato super-premium e del pregiato cacao Criollo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sua maestà il cioccolato. È il giorno Family Day: porte aperte ai golosi

In questa notizia si parla di: Cioccolato Family Maestà Giorno

Il soldino di cioccolato#dispetti#giochiamoinsieme#bimbafurba#bimbadispettosa#ironia#comedy#humor