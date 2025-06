su 5 referendum il pd getta la maschera

Su cinque referendum, il Pd svela la sua vera agenda, mascherandola dietro promesse di giustizia sociale e miglioramento delle condizioni dei lavoratori, come afferma Elly Schlein. Un gioco di specchi che mira a coinvolgere anche gli elettori di centrodestra, mentre Maurizio Landini invita tutti a votare, lasciando intendere che le vere ragioni vanno oltre le parole ufficiali. La domanda è: a quale prezzo si sceglie di partecipare?

Vendono i referendum come lo strumento per migliorare le condizioni dei lavoratori e «rendere il Paese piĂą giusto», come dice Elly Schlein. E con queste motivazioni spingono sugli elettori di centrodestra, affinchĂ© pure loro vadano ai seggi. «Ci rivolgiamo a tutti», ripete da settimane Maurizio Landini. «Chiediamo a tutte e tutti di andare a votare», predica la segretaria del Pd. E si capisce perchĂ©: si rivolgessero solo agli iscritti della Cgil e agli elettori di Pd, M5S e Avs, le possibilitĂ di farcela sarebbero zero; così, invece, possono sperare di giocarsela. Ma è una bugia, una trappola, e tra loro c'è chi lo ammette.