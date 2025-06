Studenti sul palco con Elettra Versione moderna della tragedia

Un talento giovane e appassionato ha portato sul palco di Cingoli una rivisitazione moderna della tragedia, lasciando il pubblico incantato. Lo spettacolo, ispirato a "Elettra, una ragazza segnata come noi", interpretato dagli studenti del Liceo linguistico e delle scienze umane "Giacomo Leopardi", ha saputo emozionare e stimolare profonde riflessioni. La loro performance ha dimostrato che anche tra le mura scolastiche può nascere arte autentica e coinvolgente, testimoniando il valore della creatività giovanile.

Un gratificante successo ha ottenuto a Cingoli lo spettacolo ispirato a " Elettra, una ragazza segnata come noi ", interpretato nell’Auditorium Santo Spirito dagli studenti del laboratorio teatrale del Liceo linguistico e delle scienze umane "Giacomo Leopardi". Emozioni e riflessioni hanno coinvolto il pubblico, scolaresche e famiglie, che ha seguito la rappresentazione effettuata realizzando il progetto curato a lungo dalle docenti Giulia Merelli e Elena Schiavoni che si sono intensamente impegnate per traslare l’antica tragedia, " Elettra " di Sofocle, in una versione moderna e in sintonìa con la sensibilitĂ e le esperienze dell’odierna generazione: Elettra, una delle eroine tragiche ed emblematiche del teatro classico, da figura della tormentata figlia di Agamennone e Clitennestra è stata riproposta come simbolo della fragilitĂ e delle sfide che preludono al passaggio dall’etĂ giovanile a quella adulta, con le connotazioni di solitudine, incomprensione, senso di giustizia, ricerca di sĂ©. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

