Studenti in festa per l’ultima campanella Ma a settembre tra i banchi 2 750 in meno

Studenti in festa per l’ultima campanella, ma il panorama scolastico si fa incerto: a settembre saranno 2.750 in meno tra i banchi, con la maturità che si avvicina e nuove sfide all’orizzonte. La diminuzione demografica minaccia di cambiare radicalmente il volto delle scuole italiane, come osserva Cubelli: «È come se scomparissero due istituti». Un futuro che richiede pronta adattabilità e visione lungimirante.

SCUOLA. Si chiude l'anno e si avvicina la nuova maturità, con l'incognita dei cambiamenti sul voto in condotta. Intanto si pensa già al futuro, caratterizzato dal calo demografico. Cubelli: «È come se scomparissero due istituti».

