Strutture per madri detenute con figli al seguito il garante | Iniziativa importante

Un passo avanti fondamentale per il supporto alle madri detenute con figli al seguito: l’assessore regionale siciliano Nuccia Albano ha annunciato un avviso per creare strutture dedicate, offrendo un’alternativa umana e dignitosa al carcere. Questa iniziativa, riconosciuta dal garante dei detenuti come di grande importanza, rappresenta un’azione concreta per favorire il benessere familiare e promuovere politiche sociali più inclusive. Un cambiamento che potrebbe cambiare molte vite e rafforzare il tessuto sociale.

E' "importante" l'iniziativa dell'assessore regionale siciliano alla Famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano che ha annunciato l'uscita di un avviso per creare strutture ricettive per genitori con bambini il cui destino sarebbe, altrimenti, il carcere. Lo afferma il garante dei detenuti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Strutture per madri detenute con figli al seguito, il garante: "Iniziativa importante"

