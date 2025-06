Stroncato da una malattia è morto il sindaco Marco Marini | una vita spesa per la comunità

pianto e ricordato come un esempio di dedizione e passione civica. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per Cellatica, che ora si stringe intorno alla famiglia e ai tanti cittadini che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e seguirlo. Marco Marini sarà sempre vivo nei cuori di chi ha condiviso con lui un pezzo di vita e di speranza.

Cellatica piange la scomparsa del suo sindaco, Marco Marini, spentosi a 69 anni dopo aver affrontato con coraggio una malattia implacabile. Nato nel 1956 proprio nel comune dell'hinterland bresciano che ha sempre amato e servito, Marini lascia un vuoto profondo nella sua comunità, che lo ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Stroncato da una malattia, è morto il sindaco Marco Marini: una vita spesa per la comunità

Morto a 69 anni per una malattia il sindaco di Cellatica Marco Marini Partecipa alla discussione

