Striano ragazzina di 11 anni ferita da un colpo di carabina ad aria compressa

Un episodio inquietante scuote la tranquilla comunità di Striano: una bambina di 11 anni è stata ferita da un colpo di carabina ad aria compressa mentre passeggiava con i suoi amici. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, vicino a un istituto alberghiero, lasciando tutti sotto shock. È fondamentale fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza dei più giovani. Restate con noi per saperne di più.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpita all’addome mentre passeggiava: è accaduto a Striano. Una bambina di 11 anni è stata ferita all’addome da un colpo sparato con una carabina ad aria compressa, contenente un pallino di metallo. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 6 giugno, a Striano, comune in provincia di Napoli, al confine con Salerno. La piccola si trovava in via Sarno, seconda traversa, nei pressi di un istituto alberghiero, quando ha avvertito un dolore improvviso e violento all’addome. È stata subito soccorsa dalla zia, che l’ha accompagnata d’urgenza all’ ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Striano, ragazzina di 11 anni ferita da un colpo di carabina ad aria compressa

In questa notizia si parla di: Striano Anni Ferita Colpo

Striano, bambina ferita in strada da un proiettile partito da un'arma ad aria compressa - Ferita a 11 anni da un colpo partito da un'arma ad aria compressa. È successo a Striano, in provincia di Napoli. A raccontare la vicenda i carabinieri in una nota. Secondo i militari, ... Segnala msn.com

Striano, bambina di 11 anni ferita all’addome da un colpo di carabina - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Striano, nel Napoletano, dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita da un colpo esploso con una probabile ... Scrive ilfattovesuviano.it

Napoli, ragazzina di 11 anni ferita con un’arma ad aria compressa: si cerca chi ha sparato - Indagini in corso su quanto accaduto a Striano. La bimba stava passeggiando quando ha sentito un forte dolore all’addome; i medici hanno estratto un pallino metallico ... Secondo quotidiano.net