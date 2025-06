Striano bambina ferita in strada da un proiettile partito da un' arma ad aria compressa

Una tragica vicenda scuote la tranquilla comunità di Striano, in provincia di Napoli, dove un’innocente bambina di 11 anni è rimasta ferita da un proiettile sparato da un’arma ad aria compressa. La shockante notizia, confermata dai carabinieri, solleva interrogativi sulla sicurezza e l’uso di queste armi in zone residenziali. La comunità si chiede come sia potuto accadere e quali misure siano necessarie per prevenire simili incidenti in futuro.

Ferita a 11 anni da un colpo partito da un'arma ad aria compressa. È successo a Striano, in provincia di Napoli. A raccontare la vicenda i carabinieri in una nota. Secondo i militari, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Striano, bambina ferita in strada da un proiettile partito da un'arma ad aria compressa

In questa notizia si parla di: Striano Ferita Partito Arma

Striano, bambina ferita in strada da un proiettile partito da un'arma ad aria compressa - Ferita a 11 anni da un colpo partito da un'arma ad aria compressa. È successo a Striano, in provincia di Napoli. A raccontare la vicenda ... msn.com scrive

Caso Striano, quali sono i dossier costruiti per colpire Lega/ “Dalla ‘ndrangheta alla Russia e al Papeete” - Dall’inchiesta sul caso degli accessi illeciti effettuati da Pasquale Striano è emerso anche che la Lega è il partito più spiato, ma sui dossier costruiti per colpire il Carroccio non si ... Secondo ilsussidiario.net