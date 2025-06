Stretta di mano Schlein-De Luca alla manifestazione per Gaza

In un’atmosfera di forte solidarietà, Elly Schlein e Vincenzo De Luca si sono incontrati a Roma, scambiandosi una stretta di mano e un breve colloquio nel cuore della manifestazione per Gaza. Un gesto che testimonia l’unità tra leadership e cittadini in questo momento di solidarietà internazionale. L’occasione è stata immortalata dai fotografi, lasciando un segno di vicinanza e impegno condiviso. Fra loro, si sono evidenziati momenti di...

Tempo di lettura: < 1 minuto Scambio di saluti con stretta di mano e breve colloquio fra la segretaria Pd Elly Schlein e il governatore campano Vincenzo De Luca, nel retropalco di piazza San Giovanni a Roma, dove è in corso la manifestazione per Gaza. L'incontro è stato subito immortalato dai fotografi. Ad assistere, anche il figlio del governatore, il deputato Piero De Luca. Nel tempo, fra De Luca senior e Schlein non sono mancati i momenti di tensione: De Luca aspirava al terzo mandato, mentre Schlein è sempre stata contraria.

