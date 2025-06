Stralci di dolorosa memoria la mafia raccontata in prima persona

Dalla ribalta di Spoleto alla scena romana, "Stralci di dolorosa memoria" porta in scena la mafia raccontata in prima persona, un intreccio di testimonianze autentiche e riflessioni profonde. Dopo un anno di repliche di successo, il suo viaggio continua, catturando il pubblico con un resoconto vivido e commovente di una realtà difficile da dimenticare. Scopri come questa pièce straordinaria possa cambiare il modo di vedere e capire la storia italiana.

Dopo circa un anno di repliche sempre di successo (aveva debuttato al festival di Spoleto l'anno scorso) è passato anche da Roma (con una serie di tutto esaurito all'India) l'Autoritratto

