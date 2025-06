Strage di Monreale Mattias Conti resta in carcere | respinto il ricorso dal Tribunale del riesame

Una notte terribile scuote Monreale: Mattias Conti, 19 anni, resta in carcere con l’accusa di aver commesso un grave omicidio durante una tragica sparatoria. Il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto il ricorso dell’avvocato, confermando la severità della giustizia. La comunità attende risposte e giustizia, mentre l’indagine continua a fare luce su una vicenda che ha sconvolto tutto il paese.

Il diciannovenne Mattias Conti resta in carcere con la pesantissima accusa di avere sparato e ucciso tre giovani di Monreale nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Palermo, che ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato Francesco Oddo.

In questa notizia si parla di: Conti Mattias Resta Carcere

