strage di capaci e brusca quel legame con macerata

Le indagini sulla strage di Capaci toccarono anche Macerata. In provincia risultò essere stato clonato, al costo di 50mila lire, il cellulare usato per azionare a distanza l’esplosivo che, il 23 maggio del 1992, uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La vicenda, finora rimasta sconosciuta, torna fuori in occasione della liberazione di Giovanni Brusca, il capomafia che azionò quel telecomando e che, secondo alcune voci circolate all’epoca, salì di persona con i guardiaspalle a Macerata per acquistare il telefono. Dopo l’attentato, in un momento di grandissimo allarme per il potere che la mafia mostrava di avere acquisito, la procura di Palermo avviò le indagini su tutti i fronti per individuare i colpevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it