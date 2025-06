Strade provinciali interrogazione di Fratelli d' Italia | Risorse nella disponibilità dell' ente ma non utilizzate

In un momento in cui la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali sono fondamentali, l’interrogazione di Fratelli d’Italia sulla Provincia di Forlì-Cesena solleva un’importante domanda: quante risorse sono già disponibili per la manutenzione delle strade provinciali ma rimangono inutilizzate da tempo? Scopriamo insieme le risposte che potrebbero migliorare concretamente la viabilità e il benessere dei cittadini.

"Quante sono le risorse per la manutenzione delle strade di competenza della Provincia di Forlì-Cesena già disponibili, ma che l’ente non ha ancora utilizzato? E da quanto tempo?” E' questa la richiesta contenuta nell'interrogazione provinciale depositata giovedì 6 giugno, dai consiglieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Strade provinciali, interrogazione di Fratelli d'Italia: "Risorse nella disponibilità dell'ente ma non utilizzate"

