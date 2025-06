Storie di eccellenza valoriale sul palco dell’Aquila d’Oro - Città di Arezzo

Il palco dell’Aquila d’Oro, nel cuore di Arezzo, si prepara ad accogliere storie di eccellenza valoriale che ispirano e motivano. In questa quinta edizione del Festival dello Sport, organizzato da Ginnastica Petrarca, Comune di Arezzo e Coni Toscana, si celebrano i protagonisti che hanno dimostrato impegno, passione e determinazione. Un evento che rafforza il valore dello sport come motore di crescita e cambiamento positivo. Prepariamoci a scoprire le loro straordinarie imprese.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Storie di eccellenza valoriale sul palco del Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”. Il cammino di avvicinamento verso la quinta edizione dell’evento organizzato da Ginnastica Petrarca e Comune di Arezzo in collaborazione con il Coni Toscana conosce una nuova tappa con l’ufficializzazione dei nomi di sportivi, società e associazioni che verranno premiati come positivi esempi di impegno e determinazione, di resilienza, e di etica e fair-play. L’appuntamento è fissato per giovedì 16 ottobre al teatro Petrarca quando la città renderà omaggio a chi, attraverso l’impegno nello sport, ha saputo ispirare la comunità per il proprio percorso umano, sociale ed educativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it