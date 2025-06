Stop bombardamenti su Gaza | il video degli studenti nel cortile della scuola

In un gesto di coraggio e sensibilità, gli studenti dell'Istituto Galilei-Pacinotti di Pisa hanno realizzato un video per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza. Attraverso questa potente testimonianza, i giovani ci invitano a riflettere su una delle crisi più urgenti del nostro tempo, dimostrando come l’arte e la voce dei giovani possano diventare strumenti di pace e speranza in un mondo segnato dal conflitto.

Il video realizzato dagli studenti dell'Istituto Superiore Galilei-Pacinotti di Pisa tocca un tema di stretta attualità. La guerra tra Israele e Palestina e i bombardamenti su Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stop bombardamenti su Gaza": il video degli studenti nel cortile della scuola

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bombardamenti Gaza Studenti Stop

