Stop ai rinvii per maltempo Zecchini lavori al via

Finalmente si svelano le novità per lo stadio Zecchini di Grosseto, un passo fondamentale per eliminare i fastidiosi rinvii causati dal maltempo. Con un investimento di 150.000 euro, i lavori di sistemazione promettono di garantire stabilità e sicurezza, permettendo al Grosseto Calcio di tornare in campo senza preoccupazioni. L’estate sarà il momento della svolta, assicurando una stagione senza più interruzioni dovute alle allerte meteo.

GROSSETO I problemi derivanti dalle allerte meteo per lo stadio Zecchini di Grosseto sarà risolto in estate. Dopo i tre rinvii per vento delle partite di serie D del Grosseto Calcio, nell’ultimo campionato, l’amministrazione comunale ha deciso di risolvere il problema sulla struttura sportiva. Centocinquantamila euro per mettere definitivamente a posto lo stadio Carlo Zecchini. Dopo i continui rinvii delle partite del Grosseto nell’ultimo anno a causa del vento, l’amministrazione comunale ha deciso di risolvere la situazione. La copertura della tribuna dello stadio infatti, a causa di elevate raffiche di vento, è soggetta a problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

