Stefano Pioli | il possibile ritorno alla Fiorentina tra attese e contratti

persona capace di rinascere, adattarsi e sorprendere. Ora, la Fiorentina potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore, portando con sé speranze, ricordi e un nuovo capitolo da scrivere insieme. La domanda è: sarà davvero lui a guidare i viola verso nuovi traguardi? La risposta, forse, si rivelerà presto, ma intanto l’attesa cresce...

E se fosse l’attesa del nuovo allenatore il nuovo allenatore? Vediamo un po’: De Rossi, Gilardino, Thiago Motta (per la gioia di Kean e Fagioli), l’emussionale Paulo Sousa, Vieira, Terim l’imperatore, Malesani il viticoltore, topo gigio, Lazaroni etc etc.e poi finalmente: Stefano Pioli. Sì, dai, ci siamo. Forse. Un ritorno, ma a questo siamo abituati. Che dire? Beh, siamo tutti d’accordo sul fatto che l’uomo dell’ultimo scudetto rossonero è una grande persona, e appartiene a quella ristretta schiera di uomini di calcio che non si vergogna a manifestare la propria umanità. Ha vissuto qui da giocatore, ha lavorato già sulla panchina viola, ha vissuto intensamente il dramma di Davide Astori e di una città intera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stefano Pioli: il possibile ritorno alla Fiorentina tra attese e contratti

Nazione: "Pioli-Fiorentina c'è già un'intesa di massima. Manca la risoluzione consensuale con l'Al-Nassr"

