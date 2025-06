Stefania Cappa è stata diffamata | Iene condannate a risarcirla con 10mila euro per un servizio tv

Stefania Cappa ha subito una grave diffamazione da parte de Le Iene, che ora sono state condannate a risarcirla con 10mila euro. Il tribunale di Milano ha riconosciuto la natura aggravata della diffamazione nel servizio su Garlasco, condannando Riccardo Vincenzo Festinese e Alessandro De Giuseppe. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dell’onore e della reputazione delle persone coinvolte in reportage televisivi, ricordandoci l’importanza di un’informazione responsabile e rispettosa.

Il tribunale di Milano ha condannato per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa, l'autore televisivo Riccardo Vincenzo Festinese e il conduttore Alessandro De Giuseppe di un servizio dal titolo 'Speciale Le Iene, delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi' andato in onda nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Stefania Cappa è stata diffamata: Iene condannate a risarcirla con 10mila euro per un servizio tv

Il Tribunale di Milano ha condannato per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, l'autore e il conduttore di un servizio del programma 'Le Iene' andato in onda nel maggio 2022 e dal titolo 'Speciale Le Ie Partecipa alla discussione

