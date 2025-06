Stefania Cappa diffamata condannato autore de ‘Le Iene’

La recente sentenza del Tribunale di Milano ha portato alla condanna per diffamazione aggravata di Alberto Stasi, autore e conduttore di un servizio delle ‘Le Iene’ trasmesso nel maggio 2022. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, e mette in luce l’importanza di rispettare la verità e la dignità delle persone anche nel mondo dello spettacolo. La giustizia ha fatto il suo corso, riaffermando i valori fondamentali della correttezza giornalistica.

Il Tribunale di Milano ha condannato per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, l'autore e il conduttore di un servizio del programma 'Le Iene' andato in onda nel maggio 2022 e dal titolo 'Speciale Le Iene, delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi'. Stando all'imputazione, nel.

