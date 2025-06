Stadio Molinari in gestione al club di calcio | tante novità e lavori per 900mila euro

Una nuova era per lo stadio Molinari di Codogno: con 900mila euro destinati a lavori e innovazioni, il club R.C. Codogno 1908 trasformerà l’impianto in un polo di eccellenza sportiva e sociale. Approvato giovedì dal Consiglio comunale, il progetto prevede interventi che valorizzeranno il cuore pulsante della comunità locale. Un passo importante verso un futuro ricco di entusiasmo e crescita, che segna una rinascita per lo stadio e per tutto il territorio.

Codono (Lodi), 7 giugno 2025 – Approvato, giovedì sera in Consiglio comunale, il progetto preliminare di riqualificazione dello stadio F.lli Molinari di Codogno presentato dal club R.C. Codogno 1908, cui è stata affidata, per altri 15 anni, la gestione dell’impianto. “Il Comune – ha spiegato in Aula l’assessore Elena Ardemag ni – è proprietario dell’impianto gestito dalla Rc Codogno 1908 e a giugno 2026 scadrà la convenzione. Il 19 aprile Rc Codogno ha proposto la riqualificazione di campo da gioco e spogliatoi”. Il fondo, ora in erba naturale diventerà in erba sintetica e ciò consentirà di utilizzarlo tutti i giorni anche per gli allenamenti evitando ai bambini delle giovanili gli attuali spostamenti in pullmino verso altri campi del circondario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stadio Molinari in gestione al club di calcio: tante novità e lavori per 900mila euro

