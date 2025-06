Stadio Mardona pressing di Abodi | Napoli è il cuore del Sud agli Europei 2032 dev?esserci

Il futuro del calcio italiano si gioca anche al Maradona, simbolo di passione e talento napoletano. Con gli Europei 2032 all’orizzonte, il pressing di Abodi e il ruolo centrale di Napoli diventano imprescindibili: l’Italia non può permettersi di perdere questa occasione storica. È ora di accelerare, unire le forze e garantire che lo stadio più iconico del Sud sia pronto ad accogliere il mondo, portando il cuore del calcio italiano al centro dell’Europa.

Ora bisogna accelerare sul Maradona perché l?Italia non può fare a meno di Napoli agli Europei di calcio del 2032. È questo il senso dell'intervento del ministro dello. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Stadio Mardona, pressing di Abodi: «Napoli è il cuore del Sud, agli Europei 2032 dev?esserci»

