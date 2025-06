Stadio Biancani in campo | Luci pronte per giugno La Vis giocherà in casa Curve | non ci sono soldi

Il futuro del campo Luci si fa sempre più vicino, con i fari puntati su un giugno cruciale: il ritorno in casa della Vis e le curve pronte. Ma tra progetti, fondi insufficienti e tensioni istituzionali, la piazza richiede chiarezza. Una conferenza fiume, convocata dal sindaco Biancani, ha cercato di mettere ordine e rispondere alle critiche, ribadendo l’apertura al dialogo e l’importanza del rispetto nei modi. È l’inizio di una fase decisiva per tutta la comunità.

Una conferenza fiume per mettere in riga tutti gli argomenti e replicare al presidente Bosco. Il sindaco Biancani, assieme agli assessori Pozzi e Dalla Dora, ha messo in riga tutti gli argomenti, con una premessa: "Siamo aperti, come sempre lo stiamo stati, a un confronto con il presidente Bosco". Questione di forma. Biancani ha voluto aprire la conferenza con una osservazione sui modi. "Come istituzione comunale non possiamo accettare i toni usati dal presidente Bosco: minacce inaccettabili nei confronti delle istituzioni, sbagliati i toni e i contenuti. Non è possibile dare ultimatum al Comune, né dire che se non si realizzano lavori il presidente può stancarsi e lasciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio, Biancani in campo: "Luci pronte per giugno. La Vis giocherà in casa. Curve: non ci sono soldi"

In questa notizia si parla di: Biancani Stadio Campo Luci

Stadio, Biancani in campo: "Luci pronte per giugno. La Vis giocherà in casa. Curve: non ci sono soldi" - Il sindaco al presidente Bosco: "Le minacce e i toni sono inaccettabili. Sul V Park aspettiamo che la società termini i lavori, vogliamo incassare". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Centrodestra all’attacco: "Stadio, un vero fallimento. Anni di improvvisazione" - Il centrodestra pesarese scriva a Biancani a proposito della sua decisione di non finanziare il nuovo stadio ... nella nuova tribuna Prato, nelle luci, nel nuovo rettangolo di gioco, ma senza ... Scrive msn.com

Il calcio di Biancani: "Non esiste che il Comune metta soldi per realizzare uno stadio alla Torraccia" - e in passato anche i campi di baseball (ora in restauro) e di rugby, ma non realizzerà a proprie spese il nuovo stadio "Benelli". Lo ha ribadito ieri il sindaco Biancani: "Oggi la Vis non deve ... ilrestodelcarlino.it scrive