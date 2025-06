Sta per finire l’ossigeno ma è bloccata nel traffico | salvata da Filippo 16 anni che la porta in moto all’ambulanza

In un mondo spesso dominato da lamentele, ci sono ancora giovani eroi pronti a fare la differenza. Filippo, 16 anni, ha dimostrato coraggio e altruismo in una situazione di emergenza: rischiava di perdere una vita bloccata nel traffico, ma la sua prontezza ha fatto la differenza. Questa storia ci ricorda che il vero valore si vede nelle azioni quotidiane. Continua a leggere per scoprire come un gesto può cambiare tutto.

Un ragazzo di 16 anni ha fatto salire in sella al suo motorino una signora che rischiava l'ipossia bloccata nel traffico e l'ha portata fino all'ambulanza. "Grazie Filippo, esistono ancora ragazzi straordinari", lo hanno salutato con un post sui social le persone coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bloccata Traffico Filippo Anni

Bimbo sviene e perde conoscenza, ma l'auto è bloccata nel traffico: i carabinieri aprono un varco e lo scortano al Santobono - Un drammatico intervento ha avuto luogo nel quartiere Chiaiano, dove un bambino di 5 anni è svanito a causa di forti dolori addominali.

Bloccata nel traffico, sta per finire l’ossigeno: Filippo, 16 anni, la porta in moto all’ambulanza https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/06/news/como_bloccata_traffico_finire_ossigeno_filippo_16_anni_moto_ambulanza-424653288/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

Sta per finire l’ossigeno, ma è bloccata nel traffico: salvata da Filippo, 16 anni, che la porta in moto all’ambulanza - Un ragazzo di 16 anni ha fatto salire in sella al suo motorino una signora che rischiava l'ipossia bloccata nel traffico e l'ha portata fino all'ambulanza ... Secondo fanpage.it

Bloccata nel traffico, sta per finire l’ossigeno: Filippo, 16 anni, la porta in moto all’ambulanza - Como, la donna, 75 anni, rischiava all’ipossia in auto, nel traffico della Lariana. Il giovane ha fatto scendere l’amico che viaggiava con lui e l’ha ... Da milano.repubblica.it

Bravo Filippo, complimenti da tutti: soccorre una donna con l’ossigeno quasi finito in un pomeriggio infernale sulla Lariana - Il ragazzo ha portato una signora che stava per finire l'ossigeno verso l'ambulanza, bloccata dal traffico incredibile di oggi. Elogi e riconoscimenti per questo bravo ragazzo. Ci uniamo anche noi. Segnala ciaocomo.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA