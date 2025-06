Sta addestrando i militari africani | le strane mosse cinesi che allarmano gli Usa

Gli Stati Uniti tengono sotto stretta osservazione l'influenza crescente di Pechino in Africa, dove il governo cinese sta addestrando militari locali con tecniche innovative e strategie che destano preoccupazione. Questa evoluzione nel panorama geopolitico potrebbe ridisegnare gli equilibri regionali e globali, alimentando timori di un possibile allargamento dell’influenza cinese nel cuore dell’Africa. Ma cosa si nasconde dietro queste mosse strategiche?

Gli Usa monitorano con attenzione l'addestramento che Pechino sta fornendo ad alcuni alti ufficiali militari dell'Africa, in aggiunta alla vendita di armi e alla consegna di aiuti a numerosi governi del continente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sta addestrando i militari africani": le strane mosse cinesi che allarmano gli Usa

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Militari Addestrando Africani Strane

"Sta addestrando i militari africani": le strane mosse cinesi che allarmano gli Usa - Gli Usa monitorano con attenzione l'addestramento che Pechino sta fornendo ad alcuni alti ufficiali militari dell'Africa, in aggiunta alla vendita di armi e alla consegna di aiuti a numerosi governi d ... Secondo ilgiornale.it

Il caso. Il giallo dei tre miliardi per l'Africa finiti in aiuti militari - «Invito gli Stati membri ad unire il gesto alla parola e a fare in modo che il fondo fiduciario per l’Africa non si esaurisca ... finiscono ad addestrare militari e fornire armi per fermare ... Riporta avvenire.it

The Three Just Men Justice, Mystery, and Suspense! | Edgar Wallace