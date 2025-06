Squeo senza speranze contro Opetaia? Le quote dei bookmakers per le scommesse Ma la boxe è imprevedibile…

Claudio Squeo si trova di fronte a una sfida titanica contro Jai Opetaia, favorito dai bookmaker con quote impietose. Tuttavia, la boxe è uno sport imprevedibile, dove i pronostici possono saltare in aria. La vera essenza di questa disciplina risiede nella sua capacità di sorprendere e regalare emozioni indescrivibili. E allora, tutto è possibile, anche se le probabilità sembrano schiaccianti...

Che il compito di Claudio Squeo sia particolarmente complesso è cosa nota. Del resto, da numero 14 delle liste IBF, cercare il titolo mondiale contro Jai Opetaia nei pesi cruiser, con l'australiano che si sente in missione per unificare tutte le cinture della categoria, è impresa davvero ardua. Ma ciò che fa impressione riguarda il dato dei bookmakers. Le agenzie di scommesse, infatti, sono davvero molto severe con il pugile italiano, al quale è accordato un margine davvero minimo di speranze. Anzi, secondo molti è praticamente inutile, nei fatti, scommettere su Opetaia. Questo perché, ai dati aggiornati alla sera del 6 giugno in Italia, l'australiano ha davvero delle quote che inviterebbero ben pochi scommettitori: 1.