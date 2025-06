Spring Run 2024 | Sport e Solidarietà con l' Aeronautica Militare

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore della primavera 2024: sabato 14 giugno torna la Spring Run, l’evento sportivo benefico organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con Reno Runner Asd. Un’occasione speciale per unire passione, solidarietà e benessere, promuovendo uno stile di vita attivo e sano. Non perdere questa opportunità di fare la differenza, partecipando a una manifestazione che unisce sport e altruismo nel nome della comunità.

Sabato 14 giugno avrà luogo la 15° edizione della Spring Run, manifestazione sportiva benefica organizzata dal Comando Operazioni Aerospaziali dell’ Aeronautica Militare in collaborazione con Reno Runner Asd. L’evento sportivo è inserito nel calendario Uisp e sarà un’ulteriore opportunità per promuovere, nel segno della solidarietà, la pratica di attività sportiva all’aperto e uno stile di vita sano e salutare, valori da sempre sostenuti sia dall’Aeronautica Militare sia dalle tante Società Sportive presenti nel territorio estense. La Spring Run si inserisce in un più vasto “ Open Day ”, un’apertura della Base Logistica del Coa che offre un programma variegato e adatto a tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spring Run 2024: Sport e Solidarietà con l'Aeronautica Militare

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Aeronautica Militare Spring Solidarietà

In piazza del Duomo i 100 anni dell'Aeronautica Militare a Milano - Milano, 13 maggio 2025 - In piazza del Duomo si celebra un secolo di Aeronautica Militare, un viaggio tra innovazione e passione per il volo.

Presentazione del calendario 2018 dell'Aeronautica Militare