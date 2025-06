Sportweek 25 un compleanno da campioni Che sono modelli

Sportweek 25 celebra un compleanno da campioni, un vero inno all’eccellenza italiana. Con dieci ori olimpici, 34 Mondiali e 75 Europei, questo festival di successi coinvolge atleti straordinari come Tamberi, Paltrinieri, Bagnaia e Federica Brignone, tra tanti altri. Incrociare le loro agende è stata una partita avvincente, ma il risultato è un racconto di vittorie che nessun altro set ha mai potuto scrivere. Un trionfo di talento e passione tutta italiana, da scoprire e amare.

Dieci ori olimpici e 4 paralimpici, 34 mondiali e 75 europei; 7 Champions, 1 Europeo, 17 scudetti, 7 Mondiali per club, 3 di MotoGp e 2 Coppe del Mondo di sci. Da Tamberi a Paltrinieri, passando per Martinenghi, Pecco Bagnaia, Federica Brignone, Tommaso Marini, Ricci del Toro, Bremer della Juve, Soulé della Roma, Pessina del Monza, le ragazze del volley. Un set più titolato di così non si era mai visto. Incrociare le agende è stata una partita complica, ma bellissima. Su e giù per l’Italia, per 15 giorni di shooting, 100 minuti di girato, trucco, parrucco, centinaia di outfit, gol, ricordi e sorrisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sportweek 25, un compleanno da campioni. Che sono modelli

