Sport in tv oggi sabato 7 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 7 giugno, gli amanti dello sport sono pronti a vivere una giornata all'insegna dell'azione e dell'emozione. Dagli Europei di ginnastica ritmica alle entusiasmanti qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon in MotoGP, c’è davvero di tutto. Scopri gli orari, il programma completo e dove seguire gli eventi in streaming per non perdere neanche un momento di questa giornata ricca di adrenalina e passione sportiva.

Oggi sabato 7 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di ginnastica ritmica, dove andranno in scena le finali del concorso generale: Sofia Raffaeli e le rinnovate Farfalle andranno a caccia delle medaglie nell’unica gara presente anche alle Olimpiadi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon per la MotoGP. Da seguire anche la gara-4 della semifinale scudetto di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, mentre al Roland Garros si disputerĂ la finale del singolare femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Slovenia e Tour of Britain femminile, spazio anche alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, mountain bike e canoa slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 7 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

