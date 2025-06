Sport in tv oggi sabato 7 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una giornata intensa di sport in TV! Sabato 7 giugno offre un programma ricco di emozioni, tra Europei di ginnastica ritmica, le sfide del GP di Aragon e tanto altro ancora. Che tu sia appassionato di discipline artistiche o motori, ci sarà spazio per ogni preferenza. Scopri gli orari, il programma completo e come seguire gli eventi in streaming, così non perderai nemmeno un attimo di questa giornata imperdibile.

Oggi sabato 7 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Europei di ginnastica ritmica, dove andranno in scena le finali del concorso generale: Sofia Raffaeli e le rinnovate Farfalle andranno a caccia delle medaglie nell’unica gara presente anche alle Olimpiadi. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon per la MotoGP. Da seguire anche la gara-4 della semifinale scudetto di basket tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, mentre al Roland Garros si disputerĂ la finale del singolare femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Slovenia e Tour of Britain femminile, spazio anche alla Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, mountain bike e canoa slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 7 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

