Spirale di violenza a Torino sede di FdI assaltata antagonisti dei centri sociali Il volantino | Siete i primi della lista

Un episodio che scuote Torino, teatro di una spirale di violenza politica e sociale. La sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano è stata teatro di un attacco orchestrato da antagonisti armati e incappucciati, intenzionati a intimidire e destabilizzare. Un gesto che evidenzia le tensioni crescenti nel panorama cittadino, lasciando aperta la domanda: quale sarà la risposta delle istituzioni e della comunità?

Assalto alla sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano a Torino: da un gruppo di trenta antagonisti dei centri sociali si sono staccati 4 individui armati di picconi e piedi di porco che hanno tentato prima di forzare la serranda a colpi di piccone; poi, non riuscendo nell’intento, hanno lanciato olio esausto e volantini minatori con la scritta “Fratelli d’Italia primi della lista”. Tutti incappucciati. Un episodio di grave intimidazione in uno dei quartieri a più alta densità antagonista e tra le zone ad alto tasso di immigrazione. Considerata addirittura una Caivano elevata di potenza, per capirci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it