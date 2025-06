spililand summer festival 28 29 giugno a spilimbergo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Spilimbergo! Dopo il successo della prima edizione con Piero Pelù e Willie Peyote, torna lo Spililand Summer Festival, tre giorni di musica, cultura e divertimento all’area La Favorita. Organizzato da ASD Spilibasket e Comune di Spilimbergo, questo evento promette grandi emozioni, tra cui il concerto dei Planet Funk, per rendere speciale il tuo inizio estate. Non perdere l’occasione di essere parte di questa festa unica!

Dopo il successo della prima edizione con i concerti di Piero Pelù e Willie Peyote, l’estate di Spilimbergo ritrova gli eventi dello Spililand Summer Festival, tre giorni di musica, festa, cultura e divertimento che andranno in scena all’area La Favorita della città del mosaico, per l’organizzazione di ASD Spilibasket e Comune di Spilimbergo. Fra gli eventi di punta dell’edizione 2025 troviamo certamente il concerto dei Planet Funk, autentici mostri sacri della dance internazionale, che si esibiranno sabato 28 giugno, con inizio alle 21.30. Il collettivo multiplatino porta da 25 anni sui palchi di tutto il mondo il meglio della musica elettronica made in Italy, con il loro inconfondibile sound, un mix di funk, elettronica e visione del suono che li caratterizza fin dal primo indimenticabile album “ Non Zero Sumness ”. 🔗 Leggi su Udine20.it