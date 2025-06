Spider-Man | Brand New Day sarà girato a Glasgow ex Gotham City di The Batman

girata a Glasgow, l'ex Gotham City di The Batman. La città scozzese si prepara ad accogliere le avventure di Spider-Man in un nuovo capitolo ricco di suspense e sorprese, offrendo ai fan un'esperienza cinematografica ancora più coinvolgente. Con l'entusiasmo alle stelle, non vediamo l'ora di scoprire come questa location si trasformerà nel mondo del giovane Peter Parker, portando l'universo Marvel ancora una volta sotto i riflettori di Glasgow.

Le riprese del nuovo film di Spider-Man faranno tappa in Scozia: confermata Glasgow, già nota per aver ospitato Gotham City nel cinecomic con Robert Pattinson. Con l'avvio delle riprese ormai imminente, iniziano a emergere dettagli interessanti su Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland. Dopo le recenti indiscrezioni su possibili set in Italia e Marocco, arriva la conferma ufficiale: una parte del film verrà girata nel cuore di Glasgow, in Scozia. Secondo quanto riportato dal The Herald, la produzione sbarcherà a Glasgow il mese prossimo, trasformando alcune zone centrali della città - tra cui Bothwell Street, St Vincent Street, Waterloo Street, Oak Street e Richmond Street - in set cinematografici.

