Spid mancano i fondi | da luglio potrebbe essere a pagamento

Lo SPID, il nostro strumento di identità digitale, potrebbe diventare a pagamento già da luglio a causa di un grave stallo burocratico che ha bloccato la distribuzione di 40 milioni di euro promessi. Nonostante i fondi siano stati sbloccati formalmente, la loro erogazione resta in sospeso, costringendo gestori come Infocert a valutare soluzioni difficili: abbandonare il servizio, sostenere perdite o introdurre un costo per gli utenti. La situazione solleva importanti domande sulla nostra identità digitale e sui costi che saremo chiamati a pagare.

A partire da luglio lo Spid potrebbe diventare a pagamento. La causa risiede nello stallo burocratico che sta impedendo la distribuzione di 40 milioni di euro promessi ai fornitori, previsti da un decreto del 2023 ma bloccati fino a marzo 2025. Nonostante lo sblocco formale, i fondi non sono ancora stati erogati, mettendo i gestori davanti a una decisione: abbandonare il servizio, sostenere perdite o introdurre un costo per l’utenza. Infocert ha già annunciato che dal 28 luglio l’uso dello Spid costerà 5,98 euro l’anno, dopo un decennio di accesso gratuito. Altri gestori, come Aruba, hanno già introdotto tariffe annuali dopo il primo anno gratuito e tutti hanno iniziato a far pagare le modalità più pratiche di attivazione, come quelle via web. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spid, mancano i fondi: da luglio potrebbe essere a pagamento

