Spid diventa a pagamento la mossa dei gestori e i fondi bloccati | le tariffe le date e chi non deve pagare l’identità digitale

Lo SPID, il sistema di identità digitale ormai essenziale per accedere ai servizi pubblici e privati, rischia di diventare a pagamento: i gestori si preparano a introdurre tariffe di mantenimento, mentre i fondi pubblici destinati ai privati sono ancora bloccati. Questa svolta potrebbe complicare l’accesso ai servizi digitali per milioni di cittadini, ma ci sono ancora casi in cui l’identità digitale rimane gratuita. Chi deve pagare e chi può ancora usufruire senza costi?

Rischia di allungarsi la lista dei gestori che impongono una tariffa per il mantenimento dello Spid. Sarebbero ancora bloccati i 40 milioni di euro di finanziamenti pubblici destinati ai privati per il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Come riporta Alessandro Longo su Repubblica, si tratta di fondi previsti in un decreto del 2023. Ma i soldi non sono ancora arrivati ai gestori, che iniziano a fornire a pagamento il servizio ormai indispensabile per cittadini e imprese utile per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Chi impone lo Spid a pagamento. Dal 28 luglio 2025, i clienti di Infocert dovranno pagare un canone annuale di 5,98 euro. 🔗 Leggi su Open.online

