Spid | bloccati i finanziamenti da luglio potrebbe diventare a pagamento

Dal prossimo luglio, il servizio Spid potrebbe passare a pagamento a causa del blocco dei finanziamenti, aprendo la strada a nuove soluzioni come la Carta di Identità Elettronica (CIE). Questa possibile svolta riscrive le regole dell'identificazione digitale in Italia, stimolando riflessioni sulle future strategie di sicurezza e accessibilità. Scopri come questa evoluzione potrebbe influire sulla tua privacy e sui servizi online che utilizzi ogni giorno.

Il servizio Spid potrebbe diventare a pagamento a partire da luglio a causa del blocco dei finanziamenti; ciò potrebbe avvantaggiare CIE che potrebbe sostituirlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spid: bloccati i finanziamenti, da luglio potrebbe diventare a pagamento

In questa notizia si parla di: Potrebbe Spid Finanziamenti Luglio

Spid, mancano i fondi: da luglio potrebbe essere a pagamento - Lo SPID, il nostro strumento di identità digitale, potrebbe diventare a pagamento già da luglio a causa di un grave stallo burocratico che ha bloccato la distribuzione di 40 milioni di euro promessi.

Spid a pagamento da luglio: «Non ci sono fondi per quello gratuito». Cosa sta succedendo e cosa potrebbe cambiare - Promesso gratuito dai governi, lo Spid rischia di diventare a pagamento per milioni di italiani. A causa di ritardi nei finanziamenti pubblici, i ... Si legge su msn.com

Spid a pagamento da luglio 2025? 40 milioni di finanziamenti pubblici fermi - Spid a pagamento da luglio 2025? 40 milioni di finanziamenti pubblici bloccati da tempo e gli operatori ora sarebbero in perdita. Secondo gazzetta.it

Spid, mancano i fondi: da luglio potrebbe essere a pagamento - Mancano in fondi per finanziare i gestori dello Spid, per questo motivo da luglio il servizio potrebbe essere a pagamento. Lo riporta msn.com