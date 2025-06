SPID a pagamento da luglio? Zangrillo rassicura e rilancia | Puntiamo sulla carta d’identità europea

Con l’avvicinarsi di luglio, cresce l’incertezza sul futuro dello SPID gratuito, con molte voci che parlano di un possibile passaggio a pagamento. Tuttavia, il ministro Zangrillo rassicura e rilancia: la priorità è investire sulla Carta d’identità europea, uno strumento innovativo che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai servizi digitali. La sfida ora è garantire un futuro più accessibile e sicuro per tutti i cittadini.

Il futuro dello SPID gratuito è a rischio. Dal prossimo luglio, molti cittadini potrebbero dover pagare per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Spid a pagamento da luglio, per chi e quanto costa - Dal 28 luglio 2025, lo Spid di InfoCert diventa a pagamento: un cambiamento che segna la fine dell’era della gratuità per l’identità digitale.

Zangrillo: "Spid? I 40 milioni che eroghiamo ai provider per mantenerlo gratis ci sono" - Il ministro della Pubblica Amministrazione è intervenuto alla festa del Foglio: "Se assumerei un Musk da noi per razionalizzare la Pa? Solo se si presenta senza motosega" ... Secondo ilfoglio.it

La beffa dello Spid a pagamento da luglio 2025. Per chi e quanto costerà - Alcuni operatori hanno già deciso di far pagare il servizio, altri potrebbero farlo a breve se non si sbloccheranno i 40 milioni di euro che lo Stato riconosce ai gestori ... Si legge su msn.com

SPID a luglio diventa a pagamento: chi interesserà e quanto costerà il nuovo canone - Da luglio 2025, InfoCert introdurrà un canone annuale di 5,98 euro per l’accesso a SPID, mentre restano aperte le alternative gratuite come la Carta d’Identità Elettronica e altri provider. news.fidelityhouse.eu scrive

