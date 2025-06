SPID a pagamento da luglio? L’allarme dei fornitori | Colpa dei ritardi sui 40 milioni promessi dal governo L’AGID rassicura | Solo rimpalli burocratici soldi in arrivo

L’accesso gratuito allo SPID potrebbe presto essere solo un ricordo, con i fornitori in allarme per i ritardi sui 40 milioni promessi dal governo. Tra incertezze e decisioni difficili, il settore si trova a un bivio: abbandonare o continuare a offrire un servizio a spese proprie. L’AGID rassicura: “Solo rimpalli burocratici, soldi in arrivo”. Resta da vedere come evolverà questa delicata situazione, che potrebbe cambiare radicalmente il panorama dell’identità digitale in Italia.

La gratuità dello SPID rischia di diventare un ricordo dal prossimo luglio. Molti fornitori dell'identità digitale pubblica si trovano di fronte a una scelta drastica: ritirarsi dal mercato, continuare a operare in perdita o iniziare a far pagare gli utenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

