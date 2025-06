Spid a pagamento da luglio? Il Codacons denuncia | Grave lesione dei diritti dei consumatori

A partire da luglio, lo SPID potrebbe diventare a pagamento per tutti i cittadini, sollevando forti preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei consumatori. Il Codacons denuncia che i finanziamenti pubblici, fondamentali per mantenere gratuito il servizio, sono ancora bloccati nonostante un decreto del 2023 prevedesse 40 milioni di euro. La situazione che si sta delineando rischia di trasformare un diritto digitale in un servizio a pagamento, con gravi ripercussioni per gli utenti.

Lo Spid rischia di diventare a pagamento per tutti i cittadini a partire dal prossimo luglio. E ciò perché, ad oggi, risultano ancora bloccati i finanziamenti pubblici da 40 milioni di euro previsti da un decreto del 2023 e destinati agli operatori che forniscono il sistema di identità digitale per i servizi online della Pa. Lo denuncia il Codacons secondo il quale «la situazione che si sta delineando.

Rimangono bloccati i finanziamenti pubblici per i fornitori di identità digitale. Il Codacons: "Situazione gravemente lesiva dei diritti dei consumatori".

