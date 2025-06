Spid a pagamento da luglio? Ecco a chi interessa e quanto costa

A partire da luglio, il servizio SPID diventerà a pagamento, con un costo di circa sei euro all’anno. Questa novità interessa principalmente gli utenti delle piattaforme Infocert e Aruba, due protagonisti nel panorama dell’identità digitale. Ma cosa comporta questa modifica per i cittadini e come si evolverà il servizio? Scopriamo insieme chi sono gli interessati e quali implicazioni ci aspettano in questa nuova fase.

A partire dal prossimo luglio lo spid diventerà a pagamento: il servizio di identità digitale infatti avrà un costo annuale di circa sei euro. Ad essere interessati saranno due domini: Infocert, e Aruba, che aveva già annunciato questa decisione. Ma chi sono i cittadini che verranno coinvolti e come cambierà il servizio? Spid a pagamento: ecco a chi interessa. Sulla scia di Aruba, che già proponeva questo servizio a pagamento, anche Infocert ha annunciato l'introduzione di un canone annuale di circa 6 euro. Entrambi, sia Aruba che Infocert, hanno dichiarato che il servizio non sarà più gratuito.

